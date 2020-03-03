ABD'de Amy Klobuchar Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekiliyor, Biden'a destek verecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'de Amy Klobuchar Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekiliyor, Biden'a destek verecek - Son Dakika Dünya

ABD'de Amy Klobuchar Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekiliyor, Biden'a destek verecek

37 dakika önce

ABD'de Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin aday adaylığından çekileceğini açıkladı.

ABD'de Amy Klobuchar Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekiliyor, Biden'a destek verecek, System.String[]

ABD'de Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin aday adaylığından çekileceğini açıkladı.

Klobuchar, Cumartesi günü Güney Carolina'da yapılan ön seçimlerde altıncı sırada yer almıştı.

Amerikan medyası, 59 yaşındaki senatörün, partinin diğer adayı Joe Biden'in Pazartesi akşamı Dallas'ta yapacağı mitinge katılarak ona destek vereceğini yazdı.

Klobuchar'ın çekilme kararı, Başkan Trump'a karşı kimin yarışacağını belirleyecek olan Süper Salı öncesi geldi.

3 Mart Salı günü 14 eyalette önseçim yapılıyor.

Bu oylama sonucu, solcu aday Bernie Sanders, diğer adaylara kapatılamayacak bir fark atıp adaylığa bir adım daha yaklaşabilir.

Pazar günü de Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.

38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı. Buttigieg'in kampanyasını başarılı başlamış, ancak son haftalarda ivme kaybetmişti.

Adaylık yarışının ilk evrelerinde New Hapshire'daki sürpriz performansının ardından Klobuchar fazla destek bulamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı
ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek ABD'den koronavirüs açıklaması: Askeri laboratuvarlarda aşı geliştirme çalışması yapılıyor ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 01:07:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Amy Klobuchar Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekiliyor, Biden'a destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]