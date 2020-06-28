ABD'de Andrew Jackson'ın heykeline saldıran 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

ABD'de Andrew Jackson'ın heykeline saldıran 4 kişiye gözaltı

ABD'de Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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