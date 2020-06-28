ABD'de Andrew Jackson'ın heykeline saldıran 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

ABD'de Andrew Jackson'ın heykeline saldıran 4 kişiye gözaltı

ABD'de Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

ABD'de Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı gösterilerde anıt ve heykellerin yıkılmasının ardından "heykelleri koruma" kararnamesini imzalamasıyla yetkililer harekete geçti. Geçtiğimiz hafta, Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın heykeline yapılan saldırıyla bağlantılı ırkçılık karşıtı göstericilerden 4'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimlikleri Lee Michael Cantrell (47), Connor Matthew Judd (20), Ryan Lane (37) ve Graham Lloyd (37) olarak açıklandı.

Cuma günü gözaltına alınan Judd Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarken, diğer 3 şüphelinin ise henüz mahkemeye çıkmadığı kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gözaltına alınanların heykeli iple çekerek yıkmaya çalıştığına ilişkin görüntülerinin olduğu video kaydı bulunduğu ifade edildi.

ABD'nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda göstericiler ırkçılık ve kölelik yanlısı yüksek rütbeli kişilerin heykellerini yıkmaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü düzenlenen gösterilerde Andrew Jackson'ın heykelini iplerle bağlayarak yıkmaya çalışan protestoculara polis müdahale etmiş ve heykelin devrilmesini engellemişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de Andrew Jackson'ın heykeline saldıran 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

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