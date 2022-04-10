ABD'de ankete göre kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler sandığa gitmekte daha istekli - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ankete göre kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler sandığa gitmekte daha istekli

10.04.2022 17:43
ABD'de ankete göre kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler sandığa gitmekte daha istekli

ABD'de yapılan bir anket, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin, Demokratların ise yüzde 35'inin sandığa gitmekte istekli olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir anket, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin, Demokratların ise yüzde 35'inin sandığa gitmekte istekli olduğunu ortaya koydu.

ABC News ve Ipsos'un yaptığı ortak ankette 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'inin değişeceği 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde seçmenlerin tavrı sorgulandı.

Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 55'i seçimlerde oy kullanmaya istekli olduğunu kaydederken Demokrat seçmenlerin sadece 35'i oy kullanmaya istekli olduğu yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan söz konusu ankette iç siyasetin son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden olan akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili de seçmenlerin görüşü soruldu.

Ankete katılanların yüzde 71'i artışlardan dolayı Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlarken yüzde 68'i de bu artıştan petrol şirketlerini sorumlu tuttu.

YORUMLAR
500
ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kongre, Ipsos, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de ankete göre kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler sandığa gitmekte daha istekli - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 17:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de ankete göre kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler sandığa gitmekte daha istekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement