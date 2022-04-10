ABD'de ankete göre kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler sandığa gitmekte daha istekli - Son Dakika

ABD'de yapılan bir anket, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin, Demokratların ise yüzde 35'inin sandığa gitmekte istekli olduğunu ortaya koydu.

ABC News ve Ipsos'un yaptığı ortak ankette 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'inin değişeceği 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde seçmenlerin tavrı sorgulandı.

Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 55'i seçimlerde oy kullanmaya istekli olduğunu kaydederken Demokrat seçmenlerin sadece 35'i oy kullanmaya istekli olduğu yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan söz konusu ankette iç siyasetin son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden olan akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili de seçmenlerin görüşü soruldu.

Ankete katılanların yüzde 71'i artışlardan dolayı Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlarken yüzde 68'i de bu artıştan petrol şirketlerini sorumlu tuttu.