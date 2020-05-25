ABD'de Anma Günü'nde kalabalıklar sokağa döküldü - Son Dakika

ABD'de Anma Günü'nde kalabalıklar sokağa döküldü

ABD, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Anma Günü'nde (Memorial Day) kalabalıklar sokağa döküldü. Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayan Amerikalılar, hayatlarını tehlikeye atarak sahil kentinde sokaklarda parti yaptı.

ABD'de her yıl mayıs ayının son pazartesi günü 'Memorial Day' olarak anılmaktadır. Tarihteki savaşlarda yaşamını yitiren Amerikalıların anıldığı günde insanlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Polis tarafından drone ile yapılan kontrollerde, kalabalıkların bir araya geldiği ve eğlendiği gözlendi. Plaj kıyafeti giyen ABD'lilerin parti yaptığı görüntüler polis tarafından sosyal medyada paylaşıldı.