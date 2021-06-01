ABD'de Anma Günü tatilinde havalimanlarında yoğunluk - Son Dakika

NEW ABD'de hafta sonu kutlanan Anma Günü (Memorial Day) resmi tatili için havalimanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki en yoğun dönemi yaşadığı belirtildi.

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, perşembe ve pazartesi günleri arasında hava yolu ile seyahat eden 8,97 milyon yolcunun güvenlik kontrollerinden geçtiği kaydedildi.

Söz konusu 5 günlük süre içinde pandemi boyunca "tek gündeki yolcu sayısı" rekorunun 1,96 milyon ile 28 Mayıs'ta kırıldığı aktarıldı.

Kovid-19 salgının ülkede en etkili olduğu dönemlerden 2020 Anma Günü tatilinde ise toplam 1,6 milyon yolcunun güvenlik kontrolünden geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.

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