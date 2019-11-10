Son Dakika Haberleri: ABD'de Apple'a "cinsiyetçi" kredi kartı soruşturması
Son Dakika Güncel ABD'de Apple'a 'cinsiyetçi' kredi kartı soruşturması

ABD'de Apple'a "cinsiyetçi" kredi kartı soruşturması

6 saat önce

NEW New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak "cinsiyetçilik" yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

ABD'de Apple'a

NEW New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak "cinsiyetçilik" yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Bloomberg'ün haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple'ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti.

"Apple Card"ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

New York, Apple, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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