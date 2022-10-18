ABD'de ara seçimler yaklaşırken adaylar canlı yayında kozlarını paylaşıyor

NEW ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlere haftalar kala eyaletlerde sandığa gidecek Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında yarış, son hız devam ediyor.

Kongre ve vali adayları, seçim kampanyası çerçevesinde dün gece Utah, Ohio, Georgia ve Iowa'da yapılan canlı yayın tartışmalarında kozlarını paylaştı.

Utah'ta tekrar seçilmek için sandığa gidecek olan Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee ile bağımsız aday rakibi Evan McMullin arasındaki televizyon tartışmasında en hararetli konu 2020 başkanlık seçimleri oldu.

McMullin, Cumhuriyetçi rakibi Lee'yi, 2020 başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığını öne süren eski Başkan Donald Trump'a ve 6 Ocak 2021 Kongre baskını sırasında göstericilere arka çıkmakla suçladı.

Senatör Lee ise Kongre baskını günü "Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışanlardan biri de bendim." diyerek kendini savundu.

Siyasi analistler, bağımsız aday McMullin'in kendini "muhafazakar" olarak tanımlayarak eyaletteki Demokrat, bağımsız ve Trump karşıtı oyları toplamaya çalıştığını ifade ediyor.

Ancak 2020 seçimlerinde, Trump'ın Utah'ta oyların yüzde 58'ini aldığına dikkati çeken analistler, kasımdaki ara seçimde Trump yanlısı Cumhuriyetçi aday Lee'nin koltuğunu koruyabileceğini kaydediyor.

Ohio'da Vance ve Ryan kozlarını paylaştı

Kongre üyeliği için dün gece, adayların seçmenlerin karşısına çıktığı bir diğer eyalet de Ohio oldu.

Temsilciler Meclisi koltuğu için Cumhuriyetçi Parti aday J.D. Vance ile Demokrat milletvekili Tim Ryan, televizyondaki canlı yayında kürtaj, göçmenlik sorunu ve ekonomi üzerine tartıştı.

Ryan, rakibi Vance'i "göçmen karşıtı ve ırkçı" olmakla suçlarken Vance de rakibini "karalama yapmakla" eleştirdi ve "Yasa dışı göçmenler bu ülkeye Joe Biden ve Tim Ryan'ın geniş ve açık sınırından giriyor." diye konuştu.

Zaman zaman şahsi sataşmaya varan hararetli tartışmanın yaşandığı canlı yayında, Vance ile Ryan birbirlerinin karakterlerini sorguladı, kürtaj ve ekonomi konuları üzerinde de atışmayı sürdürdü.

Georgia'da Kemp ve Abrams, 4 yıl sonra tekrar karşı karşıya

Kasım ara seçimlerinde adayların Kongre üyeliği kampanyaları kadar eyaletlerdeki valilik seçimleri de ülke gündeminde kendine yer buluyor.

2020 başkanlık seçimlerindeki en tartışmalı eyaletlerden Georgia'da dün gece, mevcut Cumhuriyetçi Vali Brain Kemp ile Demokrat Parti'den rakibi Stacey Abrams canlı yayında seçmenlerin önüne çıktı.

2018 valilik seçimlerinde de birbirlerine rakip olan Kemp ve Abrams, 4 yıl aradan sonra genel olarak eyaletteki eğitim ve sağlık hizmetleri, suç oranları ve seçmen hakları konusunda tartıştı.

Trump'ın, 2020 seçimlerinin çalındığı söylemlerine karşı çıkan Cumhuriyetçilerden biri olan Kemp, kendini geleneksel iş dünyası yanlısı muhafazakar olarak tanıtırken Abrams ise "Trump'ın yalanlarına karşı durmakla Kemp'in görevini yaptığını, dolayısıyla bunun için özel bir krediyi hak etmediğini" savundu.

Kemp ve Abrams'ın tartışma boyunca, eyaletteki kararsız seçmenlere hitap etmeye çalıştığı gözlendi.

İki rakip, 2018 valilik seçimlerinde de aynı şekilde sandıkta yarışmış, Abrams'ın aldığı yüzde 48,8'e karşı Kemp, eyaletteki oyların yüzde 52,2'sini toplayarak vali seçilmişti.

Iowa'daki valilik yarışında da mevcut Cumhuriyetçi Vali Kim Reynolds ile Demokrat rakibi Deidre DeJear, dün geceki canlı yayın tartışmasında vergi politikaları, eğitim finansmanı ve kürtaj üzerine görüşlerini ortaya koydu.

Anketlere göre, Reynolds'ın DeJear'den iki haneli fark ile önde olduğu belirtiliyor.

8 Kasım 2022 ara seçimleri

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.