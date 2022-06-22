ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

22.06.2022 00:08

ABD'nin Texas eyaletinde 37 dereceyi bulan sıcaklıkta arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki erkek çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Harris Bölgesi Şerifi Ed Gonzalez yaptığı açıklamada, Texas'ın Houston kentinde 5 yaşındaki çocuğun annesi ve 8 yaşındaki ablasıyla, ablasının doğum günü partisi için alışverişe çıktığını belirtti. Gonzalez, annenin eve döndüklerinde iki çocuğun da arabadan kendi başlarına indiğini sanarak parti hazırlıkları için eve girdiğini ifade etti. Ancak 5 yaşındaki erkek çocuğun arabadan inmediğini belirten Gonzalez, 2 - 3 saat sonra annenin, çocuğun olmadığını fark ederek kendisini aramaya başladığını ve araca gittiğinde oğlunu emniyet kemeri takılı ve hareketsiz şekilde bulduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Harris emniyeti yetkilileri de annenin acil yardım hattını aradığını belirterek, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer annenin, oğlunun "çocuk oto koltuğundan" kendi başına inebildiğini ancak söz konusu araç kiralık olduğu için alışamamış olabileceğini söylediğini aktardı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi. Her yıl ortalama 38 çocuk araçta sıcaktan hayatını kaybediyor ABD'de yapılan çalışmalara göre, çocukların araç içinde sıcaktan yaşamlarını yitirmelerinin nedenleri, "bakımını üstlenen kişi" tarafından araçta unutulması, sahipsiz araçlarda oyun oynaması ve yetişkinler tarafından "kasıtlı olarak" araçta bırakılması olarak gösteriliyor. Ülkede her yıl 15 yaş altındaki ortalama 38 çocuk araçta sıcak hava nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Kaynak: AA

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