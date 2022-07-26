ABD'nin New York kentindeki Bronx ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumartesi yerel saatle 06.40'da meydana gelen kazada, 39 yaşındaki bir adama yolda yürüdüğü esnada siyah bir araç çarptı. New York Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin kazanın etkisiyle havaya fırlayarak yere düşen adamın yanına geldiği ve eşyalarını çaldığı görüldü. Yaralının yanından uzaklaşan şahıslar, kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek adamın ceplerini kontrol etti.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular - Son Dakika

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