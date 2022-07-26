ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular - Son Dakika
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ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular

26.07.2022 12:02
ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular

ABD'nin New York kentinde, yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar daha sonra yaralı adamı soydu.

ABD'nin New York kentinde, yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar daha sonra yaralı adamı soydu.

ABD'nin New York kentindeki Bronx ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Cumartesi yerel saatle 06.40'da meydana gelen kazada, 39 yaşındaki bir adama yolda yürüdüğü esnada siyah bir araç çarptı. New York Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin kazanın etkisiyle havaya fırlayarak yere düşen adamın yanına geldiği ve eşyalarını çaldığı görüldü. Yaralının yanından uzaklaşan şahıslar, kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek adamın ceplerini kontrol etti.

Travma geçirdi

Kazanın ardından travma geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen adam hastaneye sevk edildi. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de araçla çarptıkları adamı soydular - Son Dakika
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