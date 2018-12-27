Son Dakika Haberleri: ABD'de Arapça Konuşan Çalışanlara, Müşteriden Irkçı Tepki

ABD'de Arapça Konuşan Çalışanlara, Müşteriden Irkçı Tepki

56 dakika önce

' ABD'de bir müşteri, alışveriş için girdiği mağazada kendi aralarında Arapça konuştuklarını iddia ettikleri çalışanlara tepki göstererek, 'Amerika'dayım ve insanların benimle İngilizce konuşmasını istiyorum.

ABD'de Arapça Konuşan Çalışanlara, Müşteriden Irkçı Tepki, System.String[]
' ABD'de bir müşteri, alışveriş için girdiği mağazada kendi aralarında Arapça konuştuklarını iddia ettikleri çalışanlara tepki göstererek, 'Amerika'dayım ve insanların benimle İngilizce konuşmasını istiyorum.  Bütün Araplar ve demokratlar, geldiğiniz yere geri dönün' diye bağırdı. Irkçı saldırıyı bir başka müşteri kameraya kaydetti.

Tepki çeken görüntüler Amerika'nın Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki bir alışveriş merkezinde kaydedildi.

Alışveriş merkezinde alışveriş yapan müşteri, iki çalışanın birbirleri arasında Arapça konuştuğunu duyunca çılgına döndü.  Irkçı adam, 'Demokrasi istiyorum. Amerika'dayım ve insanların benimle İngilizce konuşmasını istiyorum. Tek istediğim onların İngilizce konuşması. Bütün Araplar ve demokratlar, geldiğiniz yere geri dönün' diyerek bağırmaya başladı. Adamın bağırışı sonrası yanına gelen diğer müşteriler de, adama tepki gösterdi. 

Herkesin kendi arasındaki konuşmasında kendi tercihleri olan dilde konuşabileceğini söyleyen diğer müşteriler, adamın mağazayı terk etmesini istedi. Bir süre daha sözlerinde ısrar eden adam, kendisini kameraya çeken adama hakaret ettikten sonra mağaza önünden ayrıldı.

Olay sonrasında, alışveriş merkezinin sözcüsü 'Çalışanlarımıza ve müşterilerimize onur, saygı ve nezaketle davranılması gerektiğine inanıyoruz. Sıcak bir ortam yaratmayı hedefliyoruz ve mağazamızda olanlar için özür dileriz. Bu olayı araştırıyoruz' şeklinde açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:33 Kaynak: DHA

Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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