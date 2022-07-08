ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi

08.07.2022 14:32
ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Swain County'de 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçakta motor arızası meydana geldi. Pilot Vicen Fraser, US Route 19 otoyoluna iniş yapmaya zarar verdi. Kameraya yansıyan anlarda uçağın, her iki yönde de araçların seyir halinde olduğu anlarda elektrik hatlarının da arasından geçerek kontrollü bir şekilde iniş yaptığı görüldü. Otoyolun dağlık bölgedeki tek düz arazi olduğu, pilotun bu nedenle böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

Acil iniş sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi. - KUZEY CAROLINA

YORUMLAR
500
ABD'ye Ait 6 Adet F-35a Savaş Uçağı Ortak Tatbikat İçin Güney Kore'ye Ulaştı ABD'ye Ait 6 Adet F-35a Savaş Uçağı Ortak Tatbikat İçin Güney Kore'ye Ulaştı Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Yangınlarda görev yapacak uçaklar test uçuşlarını tamamladı Yangınlarda görev yapacak uçaklar test uçuşlarını tamamladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement