Son Dakika Haberleri: ABD'de Artırılan Hız Sınırı Daha Fazla Ölüme Davetiye Çıkarıyor

ABD'de Artırılan Hız Sınırı Daha Fazla Ölüme Davetiye Çıkarıyor

1 saat önce

NEW ABD'de yapılan bir araştırma, otoyollarda hız limitinin artırılmasının daha fazla ölümlü kazaya yol açtığını ortaya koydu.

ABD'de Artırılan Hız Sınırı Daha Fazla Ölüme Davetiye Çıkarıyor, System.String[]
NEW ABD'de yapılan bir araştırma, otoyollarda hız limitinin artırılmasının daha fazla ölümlü kazaya yol açtığını ortaya koydu.

Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsünün (IIHS) yaptığı araştırmaya göre, ABD'de otoyollarda artan hız sınırı nedeniyle son 25 yılda 37 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Alkol, cep telefonu ve uyuşturucu kullanımının da trafik kazalarına yol açtığını belirten uzmanlar, kazalarda, otoyollarda artırılan hız sınırlarının da önemli rol oynadığını ifade etti.

Yalnızca 2017'de artırılmış hız sınırı nedeniyle 1934 ölümün yaşandığına işaret edilen araştırmada görüşlerine yer verilen IIHS Araştırma ve İstatistik Hizmetleri Yardımcı Başkanı Charles Farmer, "Ne zaman hız limitlerini artırsanız, daha fazla ölümün olduğunu görüyorsunuz." görüşünü paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:51 Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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