ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

ABD, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işsizlik oranlarının artmasıyla birlikte belediye ve derneklerin aşevleri önünde bekleyen arabalar kilometrelerce kuyruk oluştururken, ABD medyası" Çöküşün fotoğrafı" yorumunda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dünya devlerine diz çöktürmeye ediyor.Salgında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sağlık sisteminin ciddi oranda etkilendiği ABD'de belediye ve derneklere ait aşevleri ve gıda bankaları önlerinde bekleyen yüzlerce araç görüntülendi. ABD'de işsizliğin yüzde 3.5'ten yüzde 14.7'ye kadar yükselmesiyle birlikte ülke genelinde işsizliğin 1929'da yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı'ndan çok daha yüksek düzeye ulaştığı belirtiliyor.

BİNLERCE İNSAN AŞEVLERİNDEN YARDIM TALEP EDİYOR

İşsizliğin artmasıyla birlikte aileler New York, Washington, Los Angeles, Chicago ve San Antonio başta olmak üzere farklı şehirlerde bulunan aşevlerine ve gıda bankalarına yemek talebinde bulunuyor.

BİR AY İÇERİSİNDE 9.1 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Gönüllüler yoğun mesai harcayarak ihtiyaç sahiplerine paketlerin ulaşması için çalışmaya devam ederken San Antonio Gıda Bankası CEO'su Eric Cooper yaptığı açıklamada taleplerin çok fazla arttığını ve sadece kendilerinin 9.1 milyon dolarlık yardımı 30 gün içinde dağıtacaklarını söyledi. Bir buçuk milyon nüfusu bulunan Teksas'ın San Antonio şehrinde, Nisan ayında 400 bin kişi gıda bankasından yiyecek aldı.