ABD'de aşı karşıtı kamyoncular otoyolda trafiği yavaşlattı - Son Dakika
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ABD'de aşı karşıtı kamyoncular otoyolda trafiği yavaşlattı

07.03.2022 00:58
ABD'de aşı karşıtı kamyoncular otoyolda trafiği yavaşlattı

NEW ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan kamyoncular, başkent Washington DC'ye girmeyerek etrafındaki otoyolda tur attı.

NEW ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan kamyoncular, başkent Washington DC'ye girmeyerek etrafındaki otoyolda tur attı.

Cuma günü sabah saatlerinde Ohio eyaletinden yola çıkan ve akşam saatlerinde başkent Washington DC'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Hagerstown bölgesine ulaşarak beklemeye başlayan 250 civarındaki kamyoncu, başkent çevresindeki "Beltway" denilen otoyolda 2 tur atarak trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

Halkın Konvoyu (People's Convoy) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncuların, 11 gün süren ve toplam 4 bin kilometre katettikleri yolculuklarını başkent içinde noktalayarak, ana ve çevre yolları trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmeleri bekleniyordu.

Beltway'de yapılan 2 turdan sonra tekrar Hagerstown'a dönen aşı karşıtı kamyoncuların, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Washington DC içine girmek konusunda kendi içlerinde görüş ayrılıkları yaşadığı görülüyor.

Kamyoncuların, hafta içi nasıl bir eylem planı izleyecekleri veya protestolarını ne zaman sonlandıracakları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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