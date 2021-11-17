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ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta - Son Dakika

ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta

17.11.2021 10:43

ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor.

ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor

ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta - Son Dakika
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