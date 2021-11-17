ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta - Son Dakika

ABD'de Aşı Kartı Dolandırıcılığı Artışta
17.11.2021 10:43
ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor.
ABD'de aşı kadar tartışma konusu olan bir konu da sahte aşı kartları. Sahte kartlar bazı internet sitelerinde satılıyor hatta bazı siteler, sahte aşı kayıtlarını elektronik veri tabanına ekleme taahhüdünde bulunuyor
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