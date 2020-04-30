ABD'de aşı üretiminin hızlandırılması için harekete geçildi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 ay sürebileceğini belirttiği aşı üretimi için hızlandırma programının başlatıldığı duyurulurken, Remidesivir olarak bilinen ve test aşamasında olan deneysel ilacın ilk denemelerde olumlu sonuç verdiği belirtildi.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, korona virüs salgınına yönelik aşı geliştirilme ve üretimini hızlandırma programının başlatıldığı duyuruldu. "Operation Warp Speed" adı verilen program ile bazı doktorların karşı çıktığı ve 18 ay süreceğini belirttiği aşının geliştirilmesi, testlerinin yapılması ve milyonlarca kişiye ulaşacak şekilde üretilmesi sürecinin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Program ayrıca, süreçteki bazı bürokratik engellerin önünü açarak süreci hızlandırmayı amaçlıyor.



Program içerisinde yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak tedavide oluşabilecek yan etkiler konusunda ilaç ve biyo-teknoloji firmalarının sorumluluğunun azaltılacağı ve ABD Savunma Bakanlığının da (Pentagon) devreye gireceği açıklandı.



Deneysel ilacın ilk denemelerinde olumlu sonuç



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Remidesivir olarak bilinen ve test aşamasında olan deneysel ilacın ilk denemelerde olumlu sonuç verdiğini bildirdi. Fauci, hastalar üzerinde iyileşmeyi hızlandıran ilacın etkileri konusunda, "Çok iyi" ifadelerini kullandı.



Piyasalar umutlu



Öte yandan ABD'de aşı konusunda yapılan olumlu açıklamalar borsayı da etkiledi. Yardım paketleri ile dağıtılan yaklaşık 3 trilyon doların yanı sıra bugün aşı ile ilgili açıklamaların ardından ABD ekonomisi, 2008 yılında yaşanan mali krizden bu yana en büyük daralmayı yaşıyor olmasına rağmen olumlu tepki verdi. Borsa yüzde 2.7 değer kazanarak günü kapatırken işsizliğin son bir ayda 20 milyon kişi artmasının ardından önümüzdeki günlerde durumun belirsizliği konusunda ise endişeler sürüyor.



Öte yandan şu ana kadar 6 milyon 139 bin 911 Covid-19 testi yapılan ABD'de Covid-19 vakası 1 milyon 64 bin 572'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 bin 669'a ulaştı. - LOS ANGELES