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ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar - Son Dakika

ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar

08.02.2022 19:46
ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar

NEW ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti yılda bir trilyon doları buluyor.

NEW ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti yılda bir trilyon doları buluyor.

ABD Kongresi tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl ülkede 100 binden fazla kişi aşırı doz uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetti.

Ülkede aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölümler son yıllarda ikiye katlandı. 2013'te 44 bin kişi aşırı dozdan ölürken, bu sayı Mayıs 2020 - Nisan 2021 tarihleri arasında 100 bini geçti.

Aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti ise 1 trilyon dolara ulaştı.

Rapora göre, aşırı doz uyuşturucu kullanımı, ABD'de silah, cinayet, intihar ve trafik kazalarından daha fazla can alıyor.

1,8 milyon sahte hap ele geçirildi

ABD'nin yasa dışı üretilmiş sentetik opioidlerin ne kadar ve kaç kişi tarafından tüketildiğini yeterince ölçecek veri altyapısına sahip olmadığına dikkat çekilen raporda, fentanilinin sahte haplar dahil özellikle diğer maddelerle karıştırıldığında takibinin zor olduğu belirtildi.

Geçen sene yapılan baskınlarda 1,8 milyon sahte hap ele geçirildiği ifade edilen raporda, ele geçirilen fentanil içeren hapların sayısının ise 700 bin kişiyi öldürmeye yeteceğine dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımının ülke ekonomisine maliyeti 1 trilyon dolar - Son Dakika
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