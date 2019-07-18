Son Dakika Haberleri: ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı

3 saat önce

NEW ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.

ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı, System.String[]
NEW ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.
Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonuna kadar ülkede etkili olmaya devam edeceği belirtildi.
Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşu ve yaşlıları da kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
ABD'nin Kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonuna kadar ortalama 38.3 santigrat derece sıcakların beklendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Weather Underground direktörü Jeff Masters, Chicago ve Detroit'te cuma günü hissedilecek sıcaklığın 42.8 santigrat, cumartesi de Washington D.C'de 43.3 santigrat dereceyi bulacağını kaydetti.
Teksas ve Oklahoma gibi ABD'nin orta kesimleri de dahil olmak üzere, ülkenin doğu kesiminde 100'den fazla yerleşim yerinde perşembe ve cuma günleri sıcak hava rekorunun kırılacağı öngörüsünde bulunuldu.
Temmuz 1995'te, Chicago'da, sıcak hava dalgasının benzeri şekilde 36.1 santigrat derecenin üstüne çıkmasıyla çoğu yaşlı, yoksul ve yalnız yaşayan 700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 8 ile son dakika uyarısı! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 06:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]