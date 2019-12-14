ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı - Son Dakika Dünya

ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bir asırdan uzun zamandır ayakta duran enerji santrali, cip fabrikası kurulmak üzere yıkıldı.

">

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bir asırdan uzun zamandır ayakta duran enerji santrali, cip fabrikası kurulmak üzere yıkıldı. View on euronews

ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Detroit, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi
ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: 7 yaşındaki çocuğa hücrede işkence yapıldı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı

Son Dakika Haberleri
21:30 Hollandalı sendika haftalık çalışma süresinin 30 saate düşürülmesini istiyor - Son Dakika Haber
21:25 Salvini'ye karşı 100 bin "sardalya" Roma'da sokakta - Son Dakika Haber
21:22 Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına... - Son Dakika Haber
21:22 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. - Son Dakika Haber
21:12 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını - Son Dakika Haber
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika Haber
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:33:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]