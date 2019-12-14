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ABD'de asırlık enerji santrali patlatılarak yıkıldı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bir asırdan uzun zamandır ayakta duran enerji santrali, cip fabrikası kurulmak üzere yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06
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