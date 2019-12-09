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ABD'de askeri üs saldırısında terör şüphesi

6 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde donanmaya ait askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganla bağlantısı bulunabileceği gerekçesiyle 10 Suudi Arabistan uyruklu askeri öğrenci gözaltına alındı.

ABD'de askeri üs saldırısında terör şüphesi, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletinde donanmaya ait askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganla bağlantısı bulunabileceği gerekçesiyle 10 Suudi Arabistan uyruklu askeri öğrenci gözaltına alındı.


ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin Florida eyaletinin Pensacola kentinde donanmaya ait askeri üsse silahlı saldırı düzenleyen Suudi Arabistan uyruklu askeri öğrenci Muhammed El Sarani ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Suudi askeri öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden 1'inin saldırıyı kayda saldığı, 2'sinin de yakındaki bir aracın içinden saldırıyı izledikleri iddia edildi. Ayrıca saldırı ile bağlantılı olduğu belirlenen bazı isimlerin ise halen arandığı ifade edildi. Askeri üsse saldırıyı gerçekleştiren Suudi Arabistan uyruklu askeri öğrenci Muhammed El Sarani ve beraberindeki 3 Suudi öğrencinin saldırıdan birkaç gün önce New York'a gittiklerini belirleyen FBI'ın, El Sarani'nin New York'ta kimlerle görüştüğünü belirlemeye çalıştığı öğrenildi.


Askeri üsse saldırıda terör şüphesi


Florida eyaleti Pensacola kentinde askeri üsse gerçekleştirilen silahlı saldırıda terör şüphesi üzerinde durulurken, FBI Terör Suçları Araştırma Bürosu olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer olayla ilgili aranan Suudi öğrenci sayısını ise açıklamadı. ABD Kuzey Komutanlığı da Pensacola'daki donanma üssüne yapılan silahlı saldırının ardından ABD'deki tüm askeri üslerde güvenliğin iki katına çıkartılması uyarısı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Pensacola'daki havacılık okuluna yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve sonrasında öldürülen Suudi Arabistan uyruklu askeri öğrenci Muhammed El Sarani'nin ABD ordusundaki eğitimine Ağustos 2016'da başladığını ifade etti.


Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin Florida eyaletinin Pensacola kentinde askeri üste düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili Suudi Arabistan uyruklu askeri öğrenci Muhammed El Sarani, güvenlik kuvvetlerince öldürülmüştü. - FLORIDA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Florida, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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