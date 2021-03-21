ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri - Son Dakika

ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri

21.03.2021 19:17
ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri, System.String[]

NEW ABD'nin Atlanta kentinde 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili ülke genelinde Asya-Amerikalılara yönelik ayrımcılığın durdurulması için gösteriler düzenlendi.

NEW ABD'nin Atlanta kentinde 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili ülke genelinde Asya-Amerikalılara yönelik ayrımcılığın durdurulması için gösteriler düzenlendi.

Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar (AAPI) adlı sivil toplum örgütü tarafından ülkenin batı bölgesindeki San Francisco'dan doğu yakasındaki Pittsburgh'a kadar onlarca şehirde gösteriler düzenlendi.

Ellerinde "Biz buraya aitiz", "Asyalılar değil ırkçılık virüstür", "Asyalılara karşı nefrete son" şeklinde dövizler taşıyan yüzlerce protestocu, yetkilileri ırkçı saldırılara karşı önlem almaları için göreve çağırdı.

AAPI tarafından 19 Mart'ta açıklanan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yılda Asya kökenlilere yönelik 3 bin 800 ayrımcı tutum ve ırkçı saldırı gerçekleşmiş, bunların yüzde 68'inin kadınlara, yüzde 29'unun erkeklere yönelik olduğu belirtilmişti.

Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırı olayı

Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

ABD'de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçen Atlanta'daki olay, Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Saldırı, Atlanta, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Asya kökenlilere yönelik ayrımcılığa karşı gösteri - Son Dakika


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