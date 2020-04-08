ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı - Son Dakika

ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı
13 dakika önce
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline grelen Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde, Asyalı bir kadına kimliği bilinmeyen bir kişi, asitli saldırıda bulundu.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline grelen Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde, Asyalı bir kadına kimliği bilinmeyen bir kişi, asitli saldırıda bulundu.
Brooklyn bölgesinde yaşayan Asyalı bir kadın, çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adam tarafından asitli saldırıya uğradı. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü ABD'de, bu tip ırkçı saldırılarda artış meydana geldiği ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Asyalı kadının akşam saatlerinde çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adamın kendisine arkadan yaklaşıp kafasından aşağıya asit döktüğü ve hızlıca kaçtığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Çöp atmaya çıkan Asyalı kadın
-Kadının kafasından asit döken adam
- Abd
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:14 Kaynak: DHA
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