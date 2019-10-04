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Abd'de atlı polisler gözaltına aldığı kişiyi kementle sokakta gezdirdi

1 saat önce

ABD'de atlı polisler gözaltına aldığı kişiyi kementle sokakta gezdirdiABD, (DHA)- ABD'de iki atlı polis memuru, Teksas'ta bir kişiyi gözaltına aldığı esnada eline taktığı kelepçesini kementlerine bağladı ve şüpheliyi sokakta gezdirdi.

ABD'de atlı polisler gözaltına aldığı kişiyi kementle sokakta gezdirdi

ABD, (DHA)- ABD'de iki atlı polis memuru, Teksas'ta bir kişiyi gözaltına aldığı esnada eline taktığı kelepçesini kementlerine bağladı ve şüpheliyi sokakta gezdirdi. Gözaltı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis departmanına çok sayıda tepki mesajı yağdı.

Olay, Teksas eyaletinin Galveston bölgesinde meydana geldi. Atlı iki polis memuru, Donald Neely isimli bir kişiyi haneye tecavüz suçundan gözaltına almaya gitti. Neely'nin ellerini kelepçeleyen polis memurları daha sonra kelepçesine kement bağlayarak şüpheliyi sokakta gezdirdi. Polis memurlarının, polis aracının bulundukları yerden uzakta olduğu için şüpheliyi bağladıkları ve sonrasında araca götürdükleri açıklandı. Memurlardan birinin şüpheliye, 'Yürüyoruz. Hadi gidelim. Yanımda dur çünkü sizi sürüklemeyeceğim. Yanımda durmalısın' dediği duyulurken, yine görüntülerde polis memuru Patrick Brosch'un diğer polis memuru arkadaşına, 'Bu gerçekten kötü gözükecek' dediği duyuldu. Polis memurlarının, şüpheliyle birlikte yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra araca ulaştıkları belirtildi.

Galveston Polis Departmanı, şüpheliyi kementle sokakta yürüten 2 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Abd'de atlı polisler gözaltına aldığı kişiyi kementle sokakta gezdirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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