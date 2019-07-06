Son Dakika Haberleri: ABD'de AVM'de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü
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ABD'de AVM'de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de AVM'de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:24 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya
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