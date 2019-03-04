Son Dakika Haberleri: ABD'de Avm İflasları ve Mağaza Kapatma Furyası Yayılıyor

ABD'de Avm İflasları ve Mağaza Kapatma Furyası Yayılıyor

21 dakika önce

ABD perakende sektörü ve alışveriş merkezlerinde (AVM) iflasları ve mağaza kapatma furyası yayılıyor.

ABD'de Avm İflasları ve Mağaza Kapatma Furyası Yayılıyor, System.String[]
ABD perakende sektörü ve alışveriş merkezlerinde (AVM) iflasları ve mağaza kapatma furyası yayılıyor.

Bloomberg'in haberine göre ülkede son 48 saatte 3 şirket 300'den fazla mağazasını kapatıcağını açıkladı. GAP Önümüzdeki iki yılda 230 mağazasını devre dışı bırakacağını açıklarken, J.C. Penney Co. 18 ve Victoria's Secret 53 mağazasını kapatıcağını duyurdu.

Giyim sektörü dışında elektrikli otomobil markası Tesla da, birçoğu AVM'ler içinde bulunan satış noktalarının büyük kısmını kapatıcağını ve satışların bundan sonra internet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Bu arada iflas nedeniyle Payless 2500 ve Things Remembered ise 400 Mağazasını kapatıcağını daha önceden açıklamıştı. Brookstone ve Sears markaları da mağaza kapatma planlarına devam edeceklerini açıkladı.

AVM İşletmecisi Macerich'in Başkan Yardımcısı Michael Guerin daha önce verdiği bir röportajda AVM'lerin değişmek zorunda olduğuna inandığını belirtmişti.

Guerin, "AVM'lerin ölmekte olduğuna dair bir çok şey duyuyorsunuz. Kesinlikle bir hasar oluştu ve ABD'de çok fazla AVM var" demişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:05 Kaynak: DHA

Ekonomi
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