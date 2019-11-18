Son Dakika Haberleri: ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü
Son Dakika Dünya ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika Dünya

ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü

6 saat önce

ABD'de bir AVM'nin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü, System.String[]

ABD'de bir AVM'nin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği; saldırganın tabanca ile saldırıyı düzenlediği belirtildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:23 Kaynak: DHA
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