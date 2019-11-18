ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de bir AVM'nin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği; saldırganın tabanca ile saldırıyı düzenlediği belirtildi.