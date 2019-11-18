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ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü
6 saat önce
ABD'de bir AVM'nin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:23 Kaynak: DHA
ABD'de bir AVM'nin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan da dahil 3 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği; saldırganın tabanca ile saldırıyı düzenlediği belirtildi.
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