ABD'de avukat, Noel gecesi korona tedavisi gören eşini öldürüp intihar etti

ABD'de avukat John Liquori, evde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören eşi Cindy Liquori'yi Noel gecesi öldürüp, intihar etti.

Connecticut eyaletinde Noel gecesi, 59 yaşındaki avukat John Liquori, evde koronavirüs tedavisi gören 55 yaşındaki eşi Cindy Liquori'yi uyurken silahla vurarak öldürdü. Liquori, ardından yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla intihar etti.

ANNESİNİN EVİNDE ÖLDÜRDÜCindy Liquori'nin annesi Claire Palmer'ın da koronavirüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori'nin annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.John Liquori'nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy'nin kardeşi Lampson Palmer'ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi. Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı ifade edildi.

Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.