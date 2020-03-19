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ABD'de aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü, 4'ü yoğun bakımda, 20'si karantinaya alındı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin diğer 4 üyesi de yoğun bakımda.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İtalyan kökenli Amerikalı ailenin diğer 4 üyesi ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:28
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