ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası

10.06.2022 11:54
ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası

ABD'nin California eyaletine bağlı Imperial County'de donanmaya ait bir helikopter düştü.

ABD'nin California eyaletine bağlı Imperial County'de donanmaya ait bir helikopter düştü. Olay, aynı bölgede iki gün içinde yaşanan ikinci askeri helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

ABD'de El Centro Donanma Hava Tesisi tarafından yapılan açıklamada, donanmaya ait bir helikopterin California eyaletinde yer alan Imperial County'de düştüğü bildirildi. Olay yerine ilkyardım müdahale ekipleri sevk edildi. San Diego'daki Kuzey Adası Deniz Kuvvetleri Hava Üssü'nden Komutan Zach Harrell, "İlk bilgilere göre uçaktaki 4 kişi de kazadan sağ kurtuldu. Birisi hayati tehlike teşkil etmeyecek şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" bilgisini paylaştı.

Aynı bölgede art arda ikinci kaza

Kaza, Imperial County'de 2 gün içinde meydana gelen ikinci kaza oldu. Geçtiğimiz gün MV-22 Osprey askeri helikopteri, Imperial County'e bağlı Glamis yakınlarında düşmüştü. Helikopterde bulunan 5 kişiden kurtulan olmamıştı.

ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri, son birkaç haftadır California-Arizona arasındaki çölde, Imperial County menzilinde tatbikatlar düzenliyor. - CALİFORNİA

YORUMLAR
500
ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü ABD ordusuna ait Osprey hava aracının düşmesi sonucu 4 kişi öldü ABD ordusuna ait Osprey hava aracının düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Helikopter, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:36 İki farklı ilde evlat dehşeti! Biri annesini, diğeri babasını öldürdü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:10:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement