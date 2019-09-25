ABD'de Azil Süreci Nasıl İşliyor?
2 saat önce
Başkan Trump göreve geldiğinden beri özellikle Demokrat Parti üyeleri, Trump'ın azledilme olasılığından bahsediyor.
Başkan Trump göreve geldiğinden beri özellikle Demokrat Parti üyeleri, Trump'ın azledilme olasılığından bahsediyor. Peki ABD'de başkanlar ve diğer üst düzey yetkililer için azil süreci nasıl işliyor?
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01
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