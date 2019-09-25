Son Dakika Haberleri: ABD'de Azil Süreci Nasıl İşliyor?
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de Azil Süreci Nasıl İşliyor?

2 saat önce

Başkan Trump göreve geldiğinden beri özellikle Demokrat Parti üyeleri, Trump'ın azledilme olasılığından bahsediyor.

Başkan Trump göreve geldiğinden beri özellikle Demokrat Parti üyeleri, Trump'ın azledilme olasılığından bahsediyor. Peki ABD'de başkanlar ve diğer üst düzey yetkililer için azil süreci nasıl işliyor?

ABD'de Azil Süreci Nasıl İşliyor?

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü
Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 11:02:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Azil Süreci Nasıl İşliyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]