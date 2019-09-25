ABD'de azil süreci nasıl işliyor? Trump'ın görevden alınması mümkün mü?
15 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi olarak azil süreci başlatıldı. ABD'de bu süreç nasıl işliyor? Kasım 2020 seçimlerine kadar Trump'ın görevden alınması mümkün mü?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisine yönelik azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yapmalarına ilişkin, "Ülkemiz için ne kötü" açıklamasında bulundu.
Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, kendisine yönelik azledilmesi sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimde bulundukları açıklamasının hemen ardından, resmi Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00
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