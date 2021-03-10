ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor - Son Dakika

ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor

10.03.2021 21:21
ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmaları, salgında vaka ve ölüm oranlarının daha fazla olduğu siyahi ve Latin toplumunda beyaz nüfusa kıyasla geri kaldı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmaları, salgında vaka ve ölüm oranlarının daha fazla olduğu siyahi ve Latin toplumunda beyaz nüfusa kıyasla geri kaldı.

Kaiser Aile Vakfı'nın, aşılama oranlarını açıklayan 34 eyaletten derlediği verilerden oluşan analizinde, beyazların siyahilere göre 2 kat, Latinlere göre 3 kat daha fazla aşı olduğu kaydedildi.

Çalışmada, aşılama oranının yüzde 10 civarı olan beyazlara kıyasla Latinlerde yüzde 3, siyahilerde de yüzde 5 seviyesinde kaldığının altı çizildi.???????

- Teksas'ta yüzde 40 nüfusa sahip Latinlerin yüzde 20'si aşılandı

Texas'ta eyalet nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan Latin toplumunda ise eyaletteki Kovid-19 vakalarının yüzde 42'si, ölümlerin de yüzde 47'si görülüyor olmasına rağmen aşılama oranının yüzde 20'de kaldığına dikkat çekildi.

Aynı şekilde Mississippi eyaletinde, nüfusun yüzde 38'ini oluşturan siyahi toplum içinde, Kovid-19 vaka oranının yüzde 38, ölüm oranının da yüzde 40 olduğu halde, aşılama oranının yüzde 22'de kaldığına işaret edildi.

New York Sağlık Departmanı tarafından açıklanan verilerde de eyalet nüfusunun yüzde 84,7'sini oluşturan beyazların yüzde 92,2'sinin aşılandığı ifade edilirken, nüfusa oranı 17,3 olan siyahilerin ise sadece yüzde 9,2'sinin aşılandığı kaydedildi.

Sağlık hizmetlerine erişim ve aşıya güvensizlik ana etken görülüyor

Uzmanlar, ülkedeki azınlık gruplarına yönelik aşılama faaliyetlerinde geri kalınmasında, gelir düzeyi düşük bu kesimlerin sağlık hizmetlerine erişimini ana sorun olarak gösterirken, aynı zamanda aşıya karşı duyulan güvensizlik ve yanlış bilgilendirmelerin de etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi yetkilileri, 8 Mart'ta, yetersiz sağlık hizmeti alan ülkedeki azınlıklar arasında "Kovid-19 güvenliğini ve aşılamayı teşvik" için 250 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

Yönetimin ayrıca, Kongre'de halen çıkmayı bekleyen 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi içinden de azınlıklara yönelik aşılamayı teşvik için yerel yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarına kaynak ayıracağı ancak bunun detaylarının henüz belli olmadığı belirtiliyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 93 milyon 692 bini geçmiş bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor - Son Dakika


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