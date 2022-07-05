ABD'de Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika
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ABD'de Bağımsızlık Günü Kutlamaları

05.07.2022 15:40
ABD'de Bağımsızlık Günü Kutlamaları

NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde ABD Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için gökyüzünde patlayan havai fişekler, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde ABD Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için gökyüzünde patlayan havai fişekler, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'de Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika

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