ABD'de Bağımsızlık Günü Kutlamaları

NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde ABD Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için gökyüzünde patlayan havai fişekler, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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