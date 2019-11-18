Son Dakika Haberleri: ABD'de bahçede maç izleyen aileye silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Dünya ABD'de bahçede maç izleyen aileye silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika Dünya

ABD'de bahçede maç izleyen aileye silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

ABD’nin California eyaletinde evlerinin bahçesinde maç izleyen bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

ABD'de bahçede maç izleyen aileye silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı, System.String[]

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde evlerinin bahçesinde maç izleyen bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de bu kez bir araya gelen aile mensupları hedef alındı. Fresno şehrinde pazar gecesi buluşan aile evlerinin bahçesinde futbol maçı izlerken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04 
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