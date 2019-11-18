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ABD'de bahçede maç izleyen aileye silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı
6 saat önce
ABD’nin California eyaletinde evlerinin bahçesinde maç izleyen bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde evlerinin bahçesinde maç izleyen bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de bu kez bir araya gelen aile mensupları hedef alındı. Fresno şehrinde pazar gecesi buluşan aile evlerinin bahçesinde futbol maçı izlerken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04
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