ABD'de bal kabaklarından sanat eseri yaptılar - NEW

Etkinliğe katılanlardan görüntü

Sergilenen bal kabakları

Alandan görüntü Cadılar Bayramı sezonunun başlangıcından beri her gece binlerce biletli ziyaretçi, New York eyaletinin Governers Adası'nda düzenlenen "Rise of the Jack O'Lanterns" adlı etkinlikte sergilenen 5 binin üzerinde elle oyulmuş ve ışıklandırılmış bal kabağını görmeye geliyor. "Jack o'Lanterns" adı verilen oyulmuş bal kabakları, sebzenin üst kısmının bir kapak oluşturacak şekilde kesilip, iç kısmının tamamen çıkarılması, geriye kalan kabuğun üzerinde bir yüz şekli oluşturacak delikler açıp, boş kabağın içine ışık kaynağı konulmasıyla yapılıyor.