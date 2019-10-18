ABD'de bal kabaklarından sanat eseri yaptılar - NEW
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Etkinliğe katılanlardan görüntü Sergilenen bal kabakları Alandan görüntü Cadılar Bayramı sezonunun başlangıcından beri her gece binlerce biletli ziyaretçi, New York eyaletinin Governers Adası'nda düzenlenen "Rise of the Jack O'Lanterns" adlı etkinlikte sergilenen 5 binin üzerinde elle oyulmuş...
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:50 Kaynak: AA
Etkinliğe katılanlardan görüntü
Sergilenen bal kabakları
Alandan görüntü Cadılar Bayramı sezonunun başlangıcından beri her gece binlerce biletli ziyaretçi, New York eyaletinin Governers Adası'nda düzenlenen "Rise of the Jack O'Lanterns" adlı etkinlikte sergilenen 5 binin üzerinde elle oyulmuş ve ışıklandırılmış bal kabağını görmeye geliyor. "Jack o'Lanterns" adı verilen oyulmuş bal kabakları, sebzenin üst kısmının bir kapak oluşturacak şekilde kesilip, iç kısmının tamamen çıkarılması, geriye kalan kabuğun üzerinde bir yüz şekli oluşturacak delikler açıp, boş kabağın içine ışık kaynağı konulmasıyla yapılıyor.
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