ABD'de bale eğitimi alan Türk kızı Beliz Kan, 13 yaşında başrolü kaptı - Son Dakika

NEW ABD doğumlu Türk kızı Beliz Kan, New York City Ballet ve American Ballet Theater oyuncularının da misafir dansçı olarak yer aldığı Nutcracker (Fındıkkıran) isimli klasik bale gösterisinde baş rol oynadı.

Connecticut Eyaletinde 2008'de bir Türk ailenin kızı olarak doğan Beliz Kan, henüz 13 yaşında katıldığı seçmelerde onlarca aday arasından başrole layık görüldü ve aylar süren çalışma sonrasında 3 gün süren gösteride başarılı bir performans ortaya koydu.

Rus besteci Çaykovski'nin eseri Fındıkkıran balesinde Clara isimli başrol karakterini canlandıran Kan, ABD'nin en iyi bale kuruluşları arasındaki New York City Ballet ve American Ballet Theater oyuncularıyla birlikte, oyun sonunda küçük hayranlarına imza dağıttı.

Bale'nin çok disiplin isteyen bir performans dalı olduğunu ve bir bale sanatçısının ayak parmakları üzerinde dengede kalabildiği "point" tekniğini son 2 yıldır uygulayabildiğini belirten genç balerin, "Bale eğitimi için haftada 4 gün kursa gidiyorum ve her yıl aralık ayında sahne alan bu geleneksel bale gösterisinde 4 yıldır çeşitli rollerde yer alıyordum. Başrole seçilmemde bunlar tabi ki etkili oldu." dedi.

"Bale benim için çocukluktan başlayan bir tutku"

Beliz Kan, ana okulundan itibaren aldığı jimnastik eğitimin ardından bale eğitimine henüz 6 yaşındayken Connecticut Ballet Center'da başladığını, bugüne kadar klasik bale derslerinin yanı sıra modern (Horton), lirik ve karakter dansları eğitimi aldığını belirterek "Bale benim için çocukluktan başlayan bir tutku." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda eğitim gördüğü okulun orkestrasında keman çalan 8. sınıf öğrencisi Türk kızı, önceki yıllarda yıl sonu performanslarında "Coppelia, Uyuyan Güzel ve Sindirella" balelerinde yer alarak erken yaşta deneyim kazanma şansı yakaladığını ifade etti.

Önümüzdeki eylül ayında dünyaca ünlü bir çok dansçının yetiştiği New York City Ballet kuruluşunun okulu School of American Ballet seçmelerine katılacak olan Kan, ileriki yaşlarda uluslararası platformlarda tanınan bir dansçı olarak Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.