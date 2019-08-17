Son Dakika Haberleri: ABD'de banka soyguncuları polise ateş açtı
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ABD'de banka soyguncuları polise ateş açtı

53 dakika önce

ABD'de banka soygunu sonrası polis tarafından kovalanan, otomobildeki 3 soyguncu, polise ateş açtı.

ABD'de banka soyguncuları polise ateş açtı, System.String[]
ABD'de banka soygunu sonrası polis tarafından kovalanan, otomobildeki 3 soyguncu, polise ateş açtı. O anlar polis kamerasınca kaydedildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Richland County bölgesinde meydana gelen olayda, 3 soyguncu banka soyduktan sonra otomobilleriyle kaçmaya başladı. Polis tarafından kovalanan soyguncular, bir mahalleye girdikten sonra otomobilden inerek polise ateş açtı. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 soyguncunun otomobilden inerek polise ateş ettiği, 3'üncü soyguncunun ise otomobilden hızlıca inerek kaçtığı görülüyor. Polisin, ateş açıldığı sırada ise "Ateş açıldı!" diye bağırdığı duyulurken, görünütlerde polis aracının ön camının da çatladığı görülüyor.

Yerel medya, soyguncuların kimliğinin Devin Mincey (26), Daniel Williams (19) ve Daventa Boyd (26) olarak belirlendiğini; Boyd'un daha önce hapis yattığını, diğer ikisinin ise küçük çaplı suçlardan sabıkalı olduklarını duyurdu.


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
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