Son Dakika Haberleri: Abd'de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı
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Abd'de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

39 dakika önce

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Abd'de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı, System.String[]
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Olay, Güney Karolina eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde meydana geldi. Old Skool Sports Bar isimli mekanda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis, saldırının bir ya da birkaç kişi tarafından gerçekleştiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Olayın, yerel bir ihtilaftan kaynaklanan bir silahlı saldırı olabileceği bildirildi. Lancaster County Polis Departmanı sözcüsü Douglas Barfeild Jr, "Şüpheli ve kurbanlardan birinin bir süredir devam eden bir ihtilaf yaşadığına dair bilgimiz var. Bunun, rastgele bir kişinin silahla girip rastgele bir yerde gerçekleştirdiği bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Güney Karolina, Lancaster, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
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