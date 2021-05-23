ABD'de barda silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

ABD'nin Ohio eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde Youngstown kentinde bir barda silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.

Saldırıya ilişkin polis tarafından bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - OHIO