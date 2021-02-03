ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü

ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü

03.02.2021 23:23

ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü.

ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü. Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti" dedi. Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Idaho, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı
00:33 İmzayı atması an meselesi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başına geçiyor
00:03 İzmit'te trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
00:01 İzmit'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
00:02 İzmit'te kız arkadaşını öldüren adam intihar etti
23:59 Kız arkadaşını başından vurup intihar etti
23:28 Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde
23:24 İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Acun Ilıcalı'nın yanındaki futbolcuyu gören taraftarlar sosyal medyayı yıktı
23:07 Putin, Wagner lideri Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
23:03 Wagner askerlerine merhamet eden Putin, eski dostu Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 00:46:26. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de başına dart saplanan ördek, iyileşerek doğal yaşamına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement