ABD'de Başkan Biden'ı tehdit eden bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

NEW ABD'nin Kansas eyaletinden başkent Washington'a seyahat eden bir kişi, Başkan Joe Biden için sarf ettiği tehditlerden dolayı gözaltına alındı.

Mahkeme dosyasında, Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin, "Tanrı'nın kendisinden, Washington'a gitmesini ve 'ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini' istediğini" söylediği belirtildi.

Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde ifadeler paylaştığı kaydedildi.

Gizli servis tarafından Washington'da gözaltına alınan Merryman'in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Scott Merryman'in, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı bildirildi.