ABD'de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, 'Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum' dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.