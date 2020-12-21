ABD?de başkan seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısı oldu
21.12.2020 23:54
ABD'de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.
ABD'de yapılan seçimler sonucu başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.
ABD'de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, 'Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum' dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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