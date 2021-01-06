ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı - Son Dakika

ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı

06.01.2021 21:23
ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı, System.String[]

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı.

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı.

ABD Kongresi, tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla ortak oturumda bir araya geldi.

Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020'de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump'ın "sonuçları kabul etmeyeceğim" açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Büyük oranda "seremonik" olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.

Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.

Pence'ten ise bu yönde adım atacağına yönelik herhangi bir işaret gelmezken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, "Pence'in Trump'a böyle bir şey yapamayacağını söylediği" iddia edildi.

Ortak oturumda ne bekleniyor?

Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.

Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.

Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde, Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından "delege oylarının sayılacağı" asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020'de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kongre, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı - Son Dakika


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