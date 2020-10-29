ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 80 milyonu aştı - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 80 milyonu aştı

29.10.2020 23:37
ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 80 milyonu aştı, System.String[]

NEW ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 80 milyondan fazla kişi tercihini yaptı.

NEW ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana kadar 80 milyondan fazla kişi tercihini yaptı.

ABD'de başkanlık seçimi için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şimdiye kadar 80 milyon 416 bin 541 kişi oy kullandı.

Şimdiye kadar kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 58,3'üne denk geldiği belirtildi.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 52 milyonu geçti, 28 milyondan fazla kişi de oylarını seçim merkezlerinde kullanmayı tercih etti.

Teksas 8 milyon 525 bin, California 8 milyon 478 bin ve Florida 7 milyon 385 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da seçmenlerin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana yapılan seçimlerdeki en yüksek katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İnternet, Kasım, Posta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 80 milyonu aştı - Son Dakika

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