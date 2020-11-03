ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı

03.11.2020 20:01
ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan

NEW ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

NEW ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

Başkanlık seçimlerinde, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 100 milyon 298 bin 838 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.

California 12 milyon 90 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 9 milyon 69 binden fazla oyla "ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler" olarak öne çıktı.

Öte yandan kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçimindeki toplam oyların yüzde 72,8'ine denk geldiği kaydedildi.

Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin, 92 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, salgın nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Sandık, Posta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan 'erken oy' sayısı 100 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı Türkiye'nin yüzde 71'i riskli alanlarda oturuyor Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı         
19:25
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak         
18:31
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı         
18:01
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi         
16:54
Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek         
16:28
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 20:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei