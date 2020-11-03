ABD'de başkanlık seçimlerinde sona yaklaşırken anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden önde - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimlerinde sona yaklaşırken anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden önde

03.11.2020 02:59
ABD'de başkanlık seçimlerinde sona yaklaşırken anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden önde, System.String[]

3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.

3 Kasım'da oy kullanımının sona ereceği seçim yarışında Başkan Donald Trump ve Başkan Adayı Joe Biden son kozlarını oynuyor.

Trump bugün Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de seçmenleri ile buluşurken Biden'da Pennsylvania ve Ohia'da gösterilere katılıyor.

Seçimlerin son günü daha gelmeden rekor sayıda oy kullanıldı.

COVID-19 salgını nedeni ile birçok eyalette bundan önceki tüm seçimlerden daha fazla post yolu ile sandık başında erken oy kullanıldı. 95 milyon ABD vatandaşının şu ana kadar oy kullandığı belirtilirken bu oy oranı 2016 seçimlerindeki toplam oy miktarının yüzde 69.2'sine tekabül ediyor.

Oy kullanılma yüksekliğine rağmen kilit eyaletlerde hala kesin bir sonuç yok.

Seçiciler Kurulu veya Seçmen Kolajı olarak bilinen ve her eyalete belli bir oy hakkı tanıyan ve eyalette hangi aday kazanmış ise ona eyaletin oylarının verilmesini öngören sistem nedeni ile önem kazanan 29 oy sahibi Florida, 15 oy sahibi Kuzey Carolina veya 20 oy sahibi Pennsylvania gibi eyaletlerde henüz kimin kazanacağına dair kesinleşmiş bir rakam ortaya çıkmış değil. 3 Kasım da kullanılacak oyların başkanı belirleyeceği ön görülüyor.

Sadece Başkan seçilmiyor.

ABD genelinde gerçekleşen seçimlerde ABD başkanı haricinde birçok bölgede yerel yönetimlerin yanı sıra, 435 koltuklu Temsilciler meclisi ve Senatodaki 35 koltuk için de ABD vatandaşları oy kullanıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato'da güç kazanmak isteyen demokratlar için senatonun yaklaşık 3'te birinin seçileceği bu seçimler oldukça önemli.

Seçimler 3 Kasım'da bitiyor ancak sonuçların açıklanması çok zor.

ABD genelinde 3 Kasım tarihinde kişisel veya posta yolu ile oy kullanma tamamlanacak olsa da posta yolu ile kullanılan oyların sayım yerlerine ulaşması için tanınan zamanın Kasım'ın son haftalarına kadar uzanıyor olması kesin sonuçların eğer her iki partiden de bir itiraz gelmez ise kesin sonuçların açıklanmasını en erken kasım sonuna kadar erteliyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kasım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'de başkanlık seçimlerinde sona yaklaşırken anketlere göre Demokrat Parti Adayı Joe Biden önde - Son Dakika


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