ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı - Son Dakika Dünya

ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı

6 saat önce

ABD 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat cephede sol eğilimli aday Bernie Sanders yarışı önde götürürken, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana en yüksek halk desteği oranına ulaştı

ABD'de başkanlık yarışı için kritik döneme girilirken Trump en yüksek halk desteğine ulaştı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 başkanlık seçimi için Demokrat cephede sol eğilimli aday Bernie Sanders yarışı önde götürürken, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana en yüksek halk desteği oranına ulaştı.


Küresel araştırma şirketi Gallup'ın son anketine göre Trump'a kamuoyu desteği yüzde 49'a çıktı. "Cumhuriyetçi lideri desteklemiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 48. Başkanlık yarışı için kritik bir döneme girilirken ABD'li başkan göreve geldiği Ocak 2017'den beri en yüksek desteği yakaladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:57 
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