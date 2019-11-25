Son Dakika Haberleri: ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg, BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı
Son Dakika Güncel ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg, BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı - Son Dakika

ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg, BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından iş adamı Michael Bloomberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevinden ayrıldı.

ABD'de başkanlık yarışına katılan Bloomberg, BM iklim değişikliği temsilciliğinden ayrıldı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından iş adamı Michael Bloomberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevinden ayrıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Bloomberg'in 11 Kasım'da Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, İklim Değişikliği Özel Temsilciliği görevini bıraktığını bildirdiğini aktardı.

Dujarric, Bloomberg'e iklim değişikliğine karşı mücadelesi nedeniyle teşekkür etti.

Eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg, dün 2020 ABD başkanlık yarışına katıldığını açıklamıştı.

Medya patronu Bloomberg, başkanlık yarışında Demokrat aday adaylarına katılan 18'inci isim oldu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Michael Bloomberg, Bloomberg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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