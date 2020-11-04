ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı - Son Dakika

ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı

04.11.2020 20:55
ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı, System.String[]

ABD'de yakın tarihin en "kritik" seçimleri olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz belli olmadı.

ABD'de yakın tarihin en "kritik" seçimleri olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz belli olmadı.

ABD halkı dün, ülkeyi 4 yıl yönetecek başkanı seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkedeki seçim sonuçları merakla beklenirken kritik eyaletlerde süren oy sayım işlemleri nedeniyle kazanan henüz netleşmedi.

Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde henüz her iki aday da Beyaz Saray için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşamadı.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump şu anda ülke genelindeki oyların 48,1'ini alırken Biden yüzde 50,2 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sonuç açıklanan eyaletlerde Biden 238 delege sayısına ulaşırken Trump 213 delegeyi hanesine yazdırdı.

Kritik eyaletlerden gelecek sonuç seçimin kaderini belirleyecek

Toplam delege sayısı 87 olan Alaska, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'da ise henüz sonuçlar netleşmedi.

Özellikle bu eyaletlerde açılan sandıklardaki oy oranına bakıldığında adayların yarışı başa baş götürdüğüne işaret eden analistler, seçimin kaderini bu eyaletlerin belirleyeceğini vurguluyor.

20 delegeye sahip Pennsylvania'da toplam oyların yüzde 80'i sayıldı. Eyalette yarışı yüzde 53,6 ile Trump önde götürürken Biden'ın oy oranı yüzde 45,1 olarak görünüyor.

Michigan'da 16 delege için süren yarışta toplam oyların yüzde 92'si sayılırken Biden yarışı yüzde 49,5 ile, yüzde 48,8 oy oranına sahip Trump'ın önünde yer alıyor.

16 delegeli başka bir eyalet olan Georgia'da ise toplam oyların yüzde 92'si sayıldı. Bu eyalette, Trump yüzde 50,5 oy oranı ile yüzde 48,3 oy oranındaki Biden'ı geride bırakıyor.

Yarışın 15 delege için sürdüğü Kuzey Carolina'da ise toplam oyların yüzde 95'i sayıldı. Trump şu anda yüzde 50,1 ile oyların yüzde 48,7'sini alan Biden'ın önünde görünüyor.

Toplam oyların yüzde 86'sının sayıldığı 6 delegeli Nevada'da ise Biden'ın yüzde 49,3 ile, yüzde 48,8 oy oranına sahip Trump'ı geride bıraktığı görülüyor.

Öte yandan 3 delegesi bulunan ve oyların yüzde 36'sının sayıldığı Alaska'da, Trump'ın oyların yüzde 61,4'ünü, Biden'ın ise yüzde 34,7'sini aldığı görünüyor.

Bazı eyaletlerdeki sonuçlar mahkemeye taşınabilir

Öte yandan yarışın başa baş gittiği birçok eyalette sonuçların mahkemeye gitme ihtimali de konuşulmaya başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kampanya Menajeri Bill Stepien, bu sabah yaptığı açıklamada, Wisconsin'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacaklarını ve bazı eyaletlerde de sonuçları mahkemeye taşıyabileceklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Sandık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de başkanlık yarışında kazanan seçim gecesinde belli olmadı - Son Dakika


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